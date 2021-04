Andy Stott ha programmato per le prossime settimane la pubblicazione di un nuovo album a due anni di distanza dal precedente “It Should Be Us”.

Questo lavoro in fase di lancio conterrà nove tracce comprendenti la voce della collaboratrice di lungo corso Alison Skidmore che ha un po’ deviato il risultato e il mood finale, essenzialmente orientato sulla “nostalgia e la ricerca dell’anima”. Stott infatti ha dichiarato che l’album era già quasi pronto all’inizio del 2020, ma ragioni personali hanno imposto uno stop improvviso. I mesi successivi hanno poi innescato un approccio differente.

Il full lenght è intitolato “Never The Right Time” e trattasi della nona pubblicazione dell’autore inglese per l’etichetta di Manchester Modern Love, che frattanto ha stabilito la data di rilascio per il prossimo 16 aprile.

Il nuovo LP è anticipato in rete dal primo singolo estratto ‘The Beginning’.

www.modern-love.co.uk

Autore: Luigi Ferrara

Andy Stott – “Never the Right Time” – Tracklist

01 Away not gone

02 Never the right time

03 Repetitive Strain

04 Don’t know how

05 When it hits

06 The beginning

07 Answers

08 Dove stone

09 Hard to Tell