Big Thief – Dragon New Warm Mountain I Believe In You (4AD)

Questo quinto album dei Big Thief capita in un momento particolare. E’ stato pubblicato tra la quasi fine della pandemia (?) e l’attacco russo all’Ucraina, quindi quando si passa da una grande incertezza a un’enorme paura, e ascoltando le venti ballate raffinate in tracklist contribuisce a rasserenare gli animi, almeno per gli ottanta minuti della sua durata.

“Dragon New Warm Mountain I Believe In You”, oltre ad essere un lavoro che si inserisce lungo la grande traiettoria del folk-pop Americana, è un opera molto matura. L’apparente semplicità dei brani nasconde in realtà una grande intensità e un’emotività sempre delicata a mai isterica, ma trasmessa con dolcezza. La voce di Adrianne Lenker sempre gradevole e flessibile e adattabile ai vari registri stilistici che gli altri tre musicisti, oltre ai vari turnisti, strutturano. Tuttavia, lo stesso sound in più occasioni è emozionante e coinvolgente quanto la voce.

Come già accennato si tratta nel complesso di brani strutturati sul folk-pop, con diversi variabili, tra le quali gli inserti elettronici di “Blurred View”, la chitarra da frontiera di “Love Love Love” e la struggente elettroacustica “Little things”. Tra momenti delicati (“12,00 lines”, “Red Moon”) ed altri più malinconici (“Sparrow”, “Dried Roses”), ci sono anche brani che evocano gli Spain (“Change”) e Ani Di Franco (“Simulation Swarm”).

Disco delicato che emozionerà anche i cuori più duri.

autore: Vittorio Lannutti