Zola Jesus, ascolta “Lost” tratto dal nuovo album in uscita a maggio.

Nika Roza Danilova aka Zola Jesus ha annunciato il suo sesto album. Intitolato Arkhon vedrà la luce il 20 maggio per la label Sacred Bones ed è prodotto da Randall Dunn. Dopo cinque anni di silenzio la cantante di Phoenix ci introduce al nuovo lavoro col primo singolo dal titolo “Lost” nel quale troverete campionato anche un coro popolare sloveno. Il brano arriva con un video musicale scritto, diretto, montato e girato nella zona della Cappadocia in Turchia.

La Danilova ha così descritto il il significato di Lost: “Tutti quelli che conosco si sono persi. La speranza è perduta, il futuro è perduto, il presente e il pianeta sono perduti. C’è una disillusione collettiva del nostro potenziale ardente. Man mano che ci allontaniamo dalla natura, ci allontaniamo da noi stessi. “Lost” è un sigillo per riscoprire le nostre coordinate e rivendicare un nuovo percorso”.

La parola Arkhon in greco antico significa “potere” o “sovrano” e ha anche una rilevanza nello gnosticismo. “Gli Arkons sono un’idea gnostica del potere esercitato attraverso un dio imperfetto“, ha detto Danilova. “Contaminano e infangano l’umanità, mantenendola corrotta invece di lasciarla trovare armoniosa. Mi sento come se stessimo vivendo in un’epoca arcaonica; queste influenze negative stanno pesando molto su tutti noi. Siamo in un tempo di arkhons. C’è potere nel nominarlo“.

https://www.zolajesus.com/

https://www.facebook.com/ZOLAJESUS/

Arkhon tracklist:

01 Lost

02 The Fall

03 Undertow

04 Into the Wild

05 Dead and Gone

06 Sewn

07 Desire

08 Fault

09 Efemra

10 Do That Anymore