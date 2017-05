Salmo – Teatro della Concordia, Torino 11.05.2017

Reduce dalla tranche europea dell’Hellvisback Tour, Salmo torna a calcare i palchi nostrani collezionando un soldout dopo l’altro e l’11 maggio è approdato al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino).

Già a un’ora dall’inizio del live, la location piemontese è gremita dai primi spettatori, saldamente piazzati sottopalco: il pubblico di Salmo è fatto di giovanissimi, tra la folla di adolescenti si intravede anche qualche genitore al seguito dei figli.

Il compito di aprire il live del rapper sardo tocca a Jacopo Lazzarini aka Lazza, membro della fedele Machete Crew.

Sbuca dal buio delle quinte in giacca, cappello nero e occhiali da sole accompagnato dal boato della folla sulle prime note di “Mic Taser”, intro consolidata nei live del rapper. Sul palco insieme a lui ci sono l’inossidabile DJ Slait e il batterista Jacopo Volpe, direttamente dai Vanilla Sky.

“Puoi odiarlo a morte, puoi gridarlo forte” recita “1984”: che Salmo piaccia o no, la performance che riesce a portare sul palco non può lasciare indifferenti. Il flow di Salmo è una scarica di proiettili, rapido e inarrestabile; le parole escono dalla sua bocca ad una velocità impressionante senza un attimo di pausa, Salmo non perde un colpo per tutta la durata del concerto.

Ha quell’attitudine sicura e strafottente cara al mondo dell’hip hop, unita all’energia e all’aggressività provenienti dal suo passato punk-hardcore. Quella che si muove correndo e saltando da una parte all’altra dello stage è una collaudata bestia da palcoscenico: lo spazio è suo, così come la folla; il pubblico pende dalle sue labbra assecondandolo in tutti i cori, levando le mani e saltando a comando.

D’altronde Salmo sa come conquistare i suoi fan, rivolgendosi a loro di continuo, stringendo mani e facendo lanciare bottigliette d’acqua alle prime file più accaldate.

La scaletta del live si snoda tra i pezzi di “Hellvisback”, da “Giuda” a “L’alba” fino a “Il messia” per cui viene accompagnato sul palco da Victor Kwality, frontman degli LNRipley, spostandosi poi sulla discografia meno: non c’è brano che non sia accolto con entusiasmo dal pubblico.

“Va sempre bene chiudere con ignoranza” è la promessa di Salmo e il live si chiude con tutta la Machete Crew sul palco a festeggiare il quarto soldout consecutivo.

http://www.salmonlebon.com/

https://www.facebook.com/salmoofficial/

autrice: Alessia Giazzi