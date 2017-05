Il leader dei Wilco ha deciso di impegnare il tempo libero registrando unplugged alcune canzoni del suo ormai vasto repertorio.

Il disco, Together At Last, è previsto per il prossimo 23 Giugno su dBpm Records/ANTI- Records. All’interno troveranno spazio brani appartenenti allo stesso gruppo americano ed a progetti collaterali come Loose Fur e Golden Smog, che Jeff Tweedy ha reinterpretato in chiave acustica.

In basso ne trovate un assaggio grazie al pezzo Laminated Cat. Buon ascolto.

La tracklist:

1 Via Chicago

2 Laminated Cat

3 Lost Love

4 Muzzle of Bees

5 Ashes of American Flags

6 Dawned On Me

7 In A Future Age

8 I’m Trying To Break Your Heart

9 Hummingbird

10 I’m Always In Love

11 Sky Blue Sky

www.facebook.com/wilcohq/

www.wilcoworld.net