I Black Country, New Road: a luglio quattro live in Italia.

I Black Country, New Road, ora ensemble di sei elementi, iniziano un nuovo capitolo. Dopo il loro acclamato documentario “Live at Bush Hall”, il 28 Aprile è uscito via Ninja Tune, in supporto vinilico l’album del concerto anticipato dal formato digitale lo scorso 24 Marzo. Missato da John Parish, questo disco è una capsula del tempo, lungo otto mesi, il periodo in cui la band ha eseguito i nuovi brani on the road.

Il disco arriva dopo l’annuncio dello show allo Shepherd’s Bush Empire, performance tra le più importanti della band, già protagonista nei palchi più prestigiosi di festival in tutto il mondo.

Dalle quattro partecipazioni al Primavera Sound, passando per il loro debutto a Glastonbury fino al Fuji Rock in Giappone i Black Country, New Road sono divenuti leggendari per i loro live.

Infatti le loro esibizioni live sono diventate leggendarie tra i fan della scena emergente che si è riunita attorno al decantato pub londinese di Brixton, The Windmill, già meta dei Fat White Family, black midi, Squid e molte altre band. In equilibrio tra post-rock, post-punk e influenze jazz, “For the first time”, il loro album di debutto pubblicato a febbraio 2021 via Ninja Tune, è in perfetto equilibrio tra questa prima incarnazione della band e la loro continua evoluzione.

Originari di Cambridge, dopo aver suonato insieme in varie formazioni, è solo come Black Country, New Road che hanno scoperto un profondo senso di armonia e unità.

Lewis Evans (sassofono), May Kershaw (tastiera), Charlie Wayne (batteria), Luke Mark (chitarra), Tyler Hyde (basso) e Georgia Ellery (violino) saranno in Italia per quattro live molto attesi:

sabato 15 Luglio al Nova Festival at Dumbo La Baia a Bologna, il 16 luglio a Concerti al Parco at Villa Manin Codroipo – Passariano (UD), il 17 Luglio al Mojotic Festival at Teatro Della Conchiglia di Sestri levante (GE) e infine il 18 Luglio a UNALTROFESTIVAL at Magnolia di Novegro-Tregarezzo (MI).

