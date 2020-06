“500-Push-Up”, nuovo album di Vladislav Delay con Sly & Robbie.

Sasu Ripatti di recente si è rivisto in giro a nome Vladislav Delay, dopo una pausa molto lunga, con il nuovo album “Rakka“, uscito lo scorso febbraio per la Cosmo Rhythmatic.

Poco dopo era circolata la notizia di questa collaborazione insieme ai decani del reggae Sly Dunbar e Robbie Shakespeare, attivi già dalla metà degli anni settanta e conosciuti soprattutto per il loro sodalizio Sly & Robbie, oltre a essere anche i fondatori della storica Taxi Records.



Nel gennaio dello scorso anno Ripatti si è recato a Kingston, in Giamaica, presso gli Anchor Studios dove ha registrato nuovo materiale con l’esperto duo caraibico. Successivamente è tornato in Scandinavia per lavorare alle sessioni nella tranquillità del suo studio sull’isola di Hailuoto, nel nord della Finlandia.

Ne sono state tratte nove tracce che saranno raccolte in un nuovo album intitolato “500-Push-Up“, in uscita il prossimo 26 giugno attraverso la label belga Sub Rosa di Guy Marc Hinant, anche se in origine la release era stata programmata per metà-fine maggio.

Vladislav Delay già in passato aveva lavorato con la celebre coppia giamaicana, nel 2018 infatti è stato pubblicato il bellissimo “Nordub” insieme al compositore Nils Petter Molvær e il chitarrista Eivind Aarset, entrambi musicisti della scena jazz norvegese.

www.subrosa.net

Autore: Luigi Ferrara

Vladislav Delay / Sly Dunbar / Robbie Shakespeare – “500- Push-Up” – Tracklist

01. (513)

02. (512)

03. (520)

04. (514)

05. (521)

06. (519)

07. (522)

08. (516)

09. (518)