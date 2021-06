Sarà pubblicato il 18 giugno attraverso la Bureau B il nuovo album live del collettivo Station 17.

L’ensemble è nato nella città di Amburgo sul finire degli anni ottanta, inizialmente come progetto creativo/sociale che ha integrato nella stessa band musicisti con e senza disabilità della scena underground tedesca.

Negli ultimi tempi, dopo l’accasamento con la label anseatica si sono alternati moltissimi esponenti del pop sperimentale teutonico, guests che ormai ruotano attorno all’etichetta come Jean-Hervé Peron e Zappi Diermaier, Günter Schickert, Ulrich Schnauss, Pyrolator, Harald Grosskopf & Eberhard Kranemann, Andreas Dorau, Schneider TM, Andreas Spechtl, Datashock, che si sono affiancati ai tantissimi guest storici che si sono avvicendati in questi tre decenni tra i quali Holger Czukay, Gudrun Gut, FM Enheit e tanti altri ancora e che hanno portato alla produzione di dieci album in studio, oltre ottocento concerti in vari paesi europei, due film documentari e svariate altre tipologie di produzioni.

La storica band si è trovata il 31 gennaio del 2019 a festeggiare i trent’anni di attività con un grande evento all’Uebel & Gefährlich, presso il quartire di ST. Pauli ad Amburgo. Il concerto è stato interamente registrato e sarà pubblicato attraverso la Bureau B esclusivamente in digitale.

Hanno preso parte alla performance molti membri storici del gruppo, mentre tra gli ospiti troviamo Fettes Brot, Strizi Streuner (Frittenbude), Andreas Dorau, Andreas Spechtl e infine Michael Rother, grande chitarrista dei NEU! e Harmonia che già in passato aveva preso parte ai lavori della band.

In rete come anteprima è stato diffuso il video dell’irresistibile ‘Boogie Boogie Baka’ con la presenza della sfavillante chitarra di Rother.

www.bureau-b.com

Autore: Luigi Ferrara

Foto: Simon Hegenberg

STATION 17 – Live at Uebel & Gefährlich – Tracklist

01. Lila Pause

02. St. Pauli Der Hat HeutGeburtstag

03. Bademeister

04. Halbe Portion Glück + Andreas Dorau

05. Cola Lite

06. Technomuseum II

07. Boogie Boogie Baka II

08. Porto Pronto

09. Boogie Boogie Baka + Michael Rother

10. Zuckermelone

11. Dinge+ Andreas Spechtl

12. Uh-Uh-Uh

13. Jabaluu

14. Kairo

15. Alles Für Alle + Strizi Streuner

16. Ohne Regen keinRegenbogen+ Fettes Brot

17. Wir wolln zusammensein