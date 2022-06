The Walkmen ristampano l’album “You & Me” in versione deluxe. Ascolta.

I Walkmen hanno pubblicato una ristampa deluxe del loro amato quarto album You & Me. Con una versione sottotitolato “Sun Studio Edition” il disco è completamente rimasterizzato da Chris Colbert al National Freedom e include un intero lato di brani inediti e riprese in studio dal vivo. La ristampa è disponibile nei formati digitale e 2xLP. La band ha anche pubblicato i video delle sessioni di “Canadian Girl (Sun Studio Version)” e “Louisiana (Sun Studio Version).”

The Walkmen ha pubblicato You & Me nel 2008 e fu registrato al leggendario Sun Studio di Memphis con un ensemble locale di suonatori di fiati composto da Jason Yasinsky, Jeremy Shrader, Sean Murphy, Paul Brandenburg e Ben Cauley. (Il defunto Cauley era un membro dei Bar-Kays ed era l’unico sopravvissuto all’incidente aereo che uccise Otis Redding e gli altri membri del gruppo di Cauley.)

I Walkmen hanno pubblicato il loro ultimo album, Heaven, nel 2012. Da allora il leader della band Hamilton Leithauser ha condiviso due album da solista: Black Hours e The Loves of Your Life, oltre a I Had a Dream That You Were Mine, la sua collaborazione con Rostam.

