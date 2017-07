Lumineers, Villafranca di Verona – 12.07.2017

Il loro coinvolgente sound ha scalato le classifiche mondiali conquistando milioni di fan.

“Cleopatra”, il secondo album della band, pubblicato lo scorso 8 Aprile via Universal Music e anticipato dal singolo “Ophelia”, ha raggiunto in pochissimo tempo il primo posto nelle classifiche americane ed europee.

Il loro omonimo disco di debutto è stato nominato ai Grammy Awards come Best New Artist e Best Americana Album, rimanendo per 46 settimane alla #2 posizione della Billboard 200.

“Ho Hey”, il singolo che ha consacrato il loro successo, è rimasto per ben 62 settimane in #3 posizione nella Billboard Hot 100, raggiungendo oltre 157 milioni di visualizzazioni su YouTube.