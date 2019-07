Anche quest’anno si terrà come di consueto il More Ohr Less, festival interdisciplinare interamente curato da Hans-Joachim Roedelius con il supporto della sua famiglia e uno zoccolo duro di amici e collaboratori che da anni seguono il mitico fondatore di Cluster e Harmonia.

La rassegna, per questa sedicesima edizione, si dividerà in due fasi e altrettante località, la prima parte si svolgerà a Baden bei Wien dal 28 al 29 luglio che si aggiunge quindi all’abituale cornice del lago dell’affascinante Lunz am See situata proprio nel cuore dell’Austria dall’1 al 4 agosto.

A Baden, domenica 28, all’Arnulf Rainer Museum, vi sarà una tavola rotonda sul tema di questa edizione “Hoffnung“, “Hope” – la speranza – alla quale parteciperanno musicisti, psicologi, docenti, ricercatori, giornalisti e artisti internazionali del calibro di Christopher James Chaplin, Dr. Helmut David, Alfred Goubran, Carl Michael von Hauswolff, Dr. Martin Kainz, Mischa Kuball, Sylvain Mazars, Christine Martha Roedelius, Rosa Roedelius, Nadja Schmidt Claudia Schumann, Norbert Wiersbin e naturalmente lo stesso Hans-Joachim Roedelius che come ogni MOL sarà partecipe in un modo o nell’altro a tutte le attività.

Nel pomeriggio invece vi sarà la presentazione dell’installazione denominata “Roedelius Cells” a cura di Tim Story e del compositore berlinese e a seguire un concerto dei due che di recente hanno pubblicato un nuovo lavoro “Lunz3“ rilasciato in occasione dell’ultimo Record Store Day ad aprile.

La giornata terminerà con le letture del poeta Klaus Becker presso la Baden Kunstverein.

Domenica 29 al Park Hotel invece ci sarà un concerto di beneficenza a favore dell’organizzazione per la pace ICAN Austria (tra gli sponsor del Nobel per la pace 2017), con i musicisti Christopher Chaplin, Carl Michael von Hauswolff, Tim Story e naturalmente Roedelius.

Si passa a Lunz Am See dove sarà posizionata una piattaforma galleggiante sulle rive dell’incantevole lago contornato da splendide vallate.

Giovedì 1 Agosto, dopo la presentazione e gli onori di rito e una nuova conferenza sul tema di quest’anno “Hope” affidata a Helmut David si parte con la musica bizzarra di quel pazzerello di Albin Paulus prima del set di Christoph H. Mueller dei Gotan Project insieme a Roedelius per alcuni spezzoni del loro album “Imagori II”.

Venerdì 2 Agosto si apre con lo spettacolo “Flussunter“, Poesie d’acqua e canzoni dal mare con Alfred Goubran e Lukas Lauermann, a seguire un’orchestra di improvvisazione con Harald Bluchel,

Christopher James Chaplin, Carl Michael von Hausswolf, Lukas Lauermann, Thomas Rabitsch, Tim Story e naturalmente Roedelius che anticiperà il nuovo album “Lunz4″.

Sabato 3 Agosto vi saranno in ordine il concerto di Vikingur Olafsson, a seguire Harald Bluchel, aka Cosmic Baby, che proporrà il suo ultimo lavoro “No ordinary moments“; la serata terminerà con la performance di Roedelius insieme alla nota attrice austriaca Michou Friesz.

Il festival terminerà domenica 4, in programma di mattina nella chiesa parrocchiale di Lunz, le poesie contemplative sul tema della speranza con Hans-Joachim Roedelius e sua moglie Christine, conosciuta anche come Martha e in chiusura Karin Harlbritter e Helmut David & Band.

www.more-ohr-less.com

Autore: Luigi Ferrara