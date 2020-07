La Non Standard Productions annuncia l’uscita imminente di un nuovo lavoro del prolifico produttore teutonico, l’ingegner Max Loderbauer.

L’ultima apparizione sulla label fondata nel 2006 dall’amico Tobias Freund risaliva all’estate del 2013 con l’album “Transparenz“.

Questo disco in via di lancio sarà invece intitolato “Donnerwetter” e sarà composto da nove brani tra ambient, elettronica, experimental techno: naturalmente quando si parla di Loderbauer è sempre lecito attendersi delle sorprese e qualche anticipazione è già possibile ascoltarla attraverso il primo brano diffuso in rete intitolato ‘Lichtmeer’.

La release date è stata stabilita per il 31 luglio.

www.nsp-music.bandcamp.com

Autore: Luigi Ferrara

Max Loderbauer – Donnerwetter – Tracklist

01. 18 Month

02. Cherub

03. Die Zeit

04. Nebel

05. Lichtmeer

06. Remove

07. Sub

08. Green

09. Tripod