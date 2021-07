Un nuovo album dei Big Red Machine di Justin Vernon e Aaron Dessner

Justin Vernon dei Bon Iver e Aaron Dessner dei The National, uniti sotto il nome di Big Red Machine, pubblicheranno un nuovo album dal titolo ‘How Long Do You Think It’s Gonna Last?’. Il lavoro verrà pubblicato il 27 Agosto per le label Jagjaguwar e 37d03d, la personalissima label di Aaron Dessner.

Al disco hanno presto parte Taylor Swift, Sharon Van Etten, Anais Mitchell dei Bonny Light Horseman, i Fleet Foxes e molti altri artisti. Di seguito puoi ascoltare il primo singolo ‘Latter Days’ feat. Anaïs Mitchell scritto proprio appositamente per la sua voce, un brano che parla di infanzia e nostalgia, di un periodo della vita che arriva prima della perdita dell’innocenza; e “Renegade” con Taylor Swift. La regina del pop americano ha preso parte alle registrazioni del disco per la title-track, ‘Birch’ e appunto ‘Renegade’. I tre brani sono stati registrati presso i Kitty Committe Studio della stessa Taylor Swift nella settimana in cui la celebre cantante americana e Aaron Dessner vincevano con ‘folklore’ il Grammy Award per il migliore album dell’anno.

