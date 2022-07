Larsen – A Chronicle, a soundtrack to Jacopo Benassi’s Meiwo (Witty Books)

I Larsen nel 2020 hanno pubblicato una serie di sessioni mensili di musica improvvisata che facevano parte di un documentario sonoro realizzato in tempo reale e messo a disposizione dei propri fan sulla piattaforma Patreon. Questa attività si è resa complementare a quella di Jacopo Benassi che nel 2013, attraverso una serie di fotografie, ha documentato la sua residenza artistica a Guangzhou, in Cina e successivamente ha pubblicato un libro fotografico intitolato “Meiwo”. In questo lavoro discografico sono presenti solo due tracce della stessa lunghezza: 23’03. Le tracce sono due viaggi fusi in un unico trip, decostruito. Negli oltre cinquantasei minuti si succedono e si sovrappongono diverse sonorità, vale a dire psichedelia, post rock, drones, suite lunghe, momenti rarefatti, sovrapposizioni e cambi di registri stilistico. In altre parole si tratta di un vero e proprio viaggio sonoro da fare od occhi chiusi per immergersi in queste intriganti sonorità.

autore: Vittorio Lannutti