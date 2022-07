Caribou annuncia il nuovo album con moniker Daphni. Ascolta.

Dan Snaith aka Caribou ha annunciato un nuovo album dei Daphni. L’album è intitolato Cherry anticipato dalla pubblicazione della title track. Il produttore canadese ha anche condiviso una nuova traccia chiamata “Cloudy“.

Prima di “Cherry” l’ultima produzione a nome Daphni è stata “Sizzlin’” del 2019 mentre l’anno scorso Snaith ha pubblicato una canzone a nome Caribou intitolata “You Can Do It” con un video pieno di cani. Joli Mai, l’ultimo album dei Daphni, è uscito nel 2017.

https://www.caribou.fm/

https://www.facebook.com/caribouband

https://caribouband.bandcamp.com/album/cherry

Cherry tracklist:

01 Arrow

02 Cherry

03 Always There

04 Crimson

05 Arp Blocks

06 Falling

07 Mania

08 Take Two

09 Mona

10 Clavicle

11 Cloudy

12 Karplus

13 Amber

14 Fly Away