Lee Ranaldo (ex Sonic Youth) torna con un nuovo album. Ascolta un brano.

Lee Ranaldo (ex Sonic Youth) ha annunciato i dettagli di un’uscita, in vinile e digitale, di un nuovo lavoro discografico dal titolo In Virus Times. L’album uscirà per la tedesca Mute records il 12 novembre 2021.

In Virus Times è un unico pezzo acustico strumentale diviso in quattro parti che esplora il senso del tempo immobile attraverso melodie sparse e tortuose e spaziosi droni di accordi. Le composizioni sono scritte ed eseguite da Lee Ranaldo in collaborazione con l’autore Lucien Jean. L’edizione limitata in vinile turchese trasparente viene fornita con un poster artistico, firmato e numerato dal chitarrista e compositore mentre la copertina è della fotografa brasiliana Anna Paula Bogaciovas.

https://leeranaldo.bandcamp.com/

http://www.leeranaldo.com/

http://www.sonicyouth.com/

www.mute.com