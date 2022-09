Phoenix, nuovo album a novembre. Ascolta due brani.

I Phoenix hanno annunciato il loro primo album che pubblicheranno dopo cinque anni da “Ti amo”.

Alpha Zulu verrà pubblicato dalle label Loyauté/Glassnote il 4 novembre . Il settimo album della band francese è autoprodotto ed è stato registrato al Musée des Arts Décoratifs di Parigi, che si trova al Palais du Louvre. Dopo il singolo omonimo è da pochissimo uscito “Tonight” brano in duetto con Ezra Koenig dei Vampire Weekend.

https://wearephoenix.com/

https://www.facebook.com/wearephoenix/

Questa la tracklist dell’album.

01 Alpha Zulu

02 Tonight [ft. Ezra Koenig]

03 The Only One

04 After Midnight

05 Winter Solstice

06 Season 2

07 Artefact

08 All Eyes on Me

09 My Elixir

10 Identical