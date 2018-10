Il 23 novembre prossimo verrà pubblicata la raccolta “The Bela Session” con le prime registrazioni in studio dei Bauhaus. A celebrare i 40 anni di carriera della band simbolo del gothic rock sarà la Leaving Records, in collaborazione con Stones Throw Records, che ha recuperato le registrazioni effettuate dal gruppo sole sei settimane dalla loro formazione, ovvero il 26 gennaio del 1979: 5 tracce, 3 delle quali mai pubblicate.

“The Bela Session” segna anche la prima reissue ufficiale del singolo “Bela Lugosi’s Dead” su vinile in oltre trenta anni, così come la prima pubblicazione digitale delle primissime registrazioni di studio della band. L’audio è stato rimasterizzato a nuovo da Mandy Parnell al Black Saloon Studios (Bjork, Brian Eno, Aphex Twin).

Lo storico gruppo capeggiato da Peter Murphy e David J sarà anche in tour in Italia, queste le tappe:

21 Nov. at @ Orion Live Club, Roma

22 Nov. at Fabrique, Milano.

Nati alla fine degli anni Settanta i Bauhaus, originari di Northampton, Inghilterra, sono emersi dalla scena alternative post-punk grazie ai loro album innovativi ed ai loro live intensi e drammatici. Pionieri del gothic rock, “Bela Lugosi’s Dead” è considerata una pietra miliare nel genere. Originariamente composto nel 1979 ai Small Wonder Records, il brano non entrò in alcuna classifica pop ma è tuttora un pezzo fondamentale nelle indipendent singles charts inglesi e fu inserito anche come colonna sonora nel film horror del 1983 “The Hunger” (starring David Bowie, Catherine Deneuve, Susan Sarandon), riproposto come cover da moltissimi artisti tra cui Nine Inch Nails, Massive Attack, Nouvelle Vague e citato da grandi autori come Chuck Palahniuk e Neil Gaiman. Tre mesi dopo aver composto “Bela Lugosi’s Dead”, nell’agosto del 1979, i Bauhaus firmano con l’etichetta inglese 4AD, che ne ha pubblicato il disco di debutto, “In the Flat Field”. Dal 1981 al 1983 la band, che nel frattempo passa alla Beggars Banquet, realizza e pubblica altri tre dischi di studio. Nel 1983 i Bauhaus si sciolgono e, mentre gli altri tre componenti si uniscono ad altre band, Peter Murphy intraprende la carriera solista.

