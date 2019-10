Apocalyptica, a gennaio un nuovo album tutto strumentale.

Il 10 Gennaio 2020 su Silver Lining Music uscirà Cell-0, nona fatica discografica degli Apocalyptica, band rock finlandese composta da tre suonatori di violoncello e un batterista vincitrice di svariati dischi di Platino. Il lavoro sarà il primo tutto strumentale dopo 17 anni.

I quattro anni di pausa dall’uscita del loro ultimo album ha dato la possibilità a Eicca Toppinen, Perttu Kivilaakso, Paavo Lötjönen, e Mikko Sirén, tutti musicisti con preparazione classica – di trovare una nuova e più fresca prospettiva.

“Ashes Of The Modern World” è il primo singolo e potete ascoltare qui sotto. Un video poderoso girato dal pluripremiato regista finlandese Ville Juurikkala, che ha lavorato con una miriade di artisti famosissimi come Guns N’ Roses, Aerosmith ed Andrea Bocelli.

L’album è prodotto dagli Apocalyptica, mixato da Andrew Scheps (Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, Metallica e Black Sabbath), e registrato al Sonic Pumps Studio di Helsinki, Cell-0 vede la band ascendere alle eteree atmosfere spaziali di “Ashes Of The Modern World,” per poi buttarsi a capofitto nei riff trash-metal di “En Route To Mayhem.”

Invece di concentrarsi su scrivere singoli, la band ha approcciato la produzione di Cell-0 come un’opera d’arte completa e unitaria con l’energia di una reale cello-metal band. I quattro si sono spinti oltre i loro limiti per trovare nuovi spazi nella loro musica, trovando soluzioni ed emozioni assolutamente nuove durante il processo creativo.

Eicca Toppinen spiega che “queste nuove canzoni hanno così tanti strati e complessità, che non è sempre facile dire di cosa trattano. Però penso anche che la bellezza della musica strumentale lasci completamente libero l’ascoltatore di sperimentare una stessa canzone in maniere sempre nuove. È per quello che siamo riluttanti a spiegare le canzoni prima che i nostri fans le abbiano ascoltate.”

