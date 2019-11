Animal Collective annunciano il nuovo live album Ballett Slippers.

Gli Animal Collective annunciano il nuovo live album Ballet Slippers, pubblicato per celebrare i 10 anni del loro classico Merriweather Post Pavilion uscirà il 22 novembre per la Domino. Registrato durante l’acclamato tour del 2009 durato 9 mesi, l’album contiene le hit di Merriweather Post Pavilion e altri brani tratti da Strawberry Jam, Sung Tongs, Feels, e Danse Manatee. Ballet Slippers raccoglie le performance del tour americano di quell’album ed è ordinato in modo tale da riflettere l’esperienza di un concerto intero, a cui si aggiungono transizioni e intermezzi musicali, creando così un documento accattivante per questa band che da sempre sfida i generi.

Mixato da Ajay Saggar e revisionato da Noah Lennox (Panda Bear), Ballet Slippers sarà disponibile su fisico in digitale dal 22 novembre. L’edizione deluxe 3LP è disponibile per il pre-ordine sul sito della Domino. Sempre dal 22 novembre sarà disponibile sullo store degli Animal Collective il merch in edizione limitata.

Riguardo ai dieci anni dalla pubblicazione di Merriweather, gli Animal Collective affermano: “Per noi è impossibile ricordare gli anni di Merriweather Post Pavilion senza pensare all’esperienza live. Si è parlato molto dell’album, ma gran parte del tempo passato con quelle canzoni, è stato trascorso insieme sul palco. Ogni notte in tour la musica si apriva, lasciandoci nuovi spazi da riempire e nuove opportunità per ripensare al passato. Proprio come Merriweather documenta questo periodo in una delle sue forme, volevamo che Ballet Slippers facesse lo stesso per alcune delle sue altre forme”.

Gli Animal Collective sono Avey Tare (David Portner), Panda Bear (Noah Lennox), Deakin (Josh Dibb), e Geologist (Brian Weitz). Il loro catalogo include Strawberry Jam, Feels, e Sung Tongs. Dopo aver pubblicato Merriweather Post Pavilion(chiamato come la sala concerti di Baltimora), si sono affermati come una delle band più acclamate del XXI secolo.

Ballet Slippers Tracklisting:

In The Flowers (Live June 2, 2009 Boulder, CO)

Who Could Win A Rabbit (Live June 9, 2009 Ft. Lauderdale, FL)

Summertime Clothes (Live June 9, 2009 Ft. Lauderdale, FL)

Bleed (Live May 30, 2009 Las Vegas, NV)

Guys Eyes (Live June 9, 2009 Ft. Lauderdale, FL)

My Girls (Live May 30, 2009 Las Vegas, NV)

Banshee Beat (Live June 2, 2009 Boulder, CO)

Lion In A Coma (Live June 9, 2009 Ft. Lauderdale, FL)

No More Runnin’ (Live May 29, 2009 Los Angeles, CA)

Lablakely Dress / Fireworks (Live June 9, 2009 Ft. Lauderdale, FL)

Daily Routine (Live May 30, 2009 Las Vegas, NV)

Brothersport (Live June 2, 2009 Boulder, CO)



fonte: com. stampa