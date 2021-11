I Sunn O))) sono in procinto di pubblicare un nuovo album dal vivo.

La release in questione trattasi di una registrazione dell’esibizione tenutasi nell’ottobre del 2019 negli studi della BBC di Maida Vale a seguito di un invito da parte della conduttrice, la DJ Marie Anne Hobbs.

La performance – e quindi l’album – è formata da tre lunghi brani eseguiti nel periodo in cui la band portava dal vivo gli album “Life Metal” e “Pyroclasts”.

Alle sessioni di registrazioni ha partecipato anche l’organista Anna Von Hausswolff con voce e synth; la compositrice all’epoca aprì alcune date del tour dei Sunn O))) con la sua band, tra l’altro il suo ultimo “All Thoughts Fly” è stato pubblicato attraverso la Southern Lord, label fondata nel 1998 da Greg Anderson e Stephen O’Malley.

Il live-album sarà intitolato “Metta, Benevolence – BBC 6Music: Live On The Invitation Of Mary Anne Hobbs” e sarà pubblicato il prossimo 26 novembre attraverso la stessa Southern Lord in versione digitale e CD, mentre un’edizione 2xLP è prevista per il 28 gennaio 2022.

In rete pubblicato in anteprima un estratto della registrazione della traccia di chiusura “Troubled Air”.

www.southernlord.com

Autore: Luigi Ferrara

Sunn O))) – “Metta, Benevolence – BBC 6Music: Live On The Invitation Of Mary Anne Hobbs” – Tracklist

1. Pyroclasts F

2. Pyroclasts C#

3. Troubled Air

Credits

Stephen O’Malley (Electric Guitar, Minimoog Model D synthesizer)

Greg Anderson (Electric Guitar, Sequential Circuits Prophet-5 synthesizer)

Tos Nieuwenhuizen (Moog Rogue synthesizer)

Stephen Moore (Trombone, Roland Junior-106 (mod) & Nord Stage (gaffed black) synthesizers)

Tim Midyett (Electric Bass Guitar, Roland Juno-106 synthesizer)

Anna von Hausswolff (Voice & Nord C2D synthesizer on Pyroclasts F & C#)