dEUS, nuovo album in arrivo e tour con tappa a Milano.

Verrà pubblicato il prossimo febbraio dalla [PIAS] “How To Replace It” l’ottavo album dei dEUS. Il gruppo belga, che a metà degli anni 90 pubblicò lo splendido “In a Bar, Under the Sea” proiettandoli nel circuito indie rock mondiale, torna a pubblicare un nuovo studio album a distanza di dieci anni da “Following Sea”. La band capitanata da Tom Barman farà un tour europeo che toccherà anche l’Italia e precisamente il 29 marzo 2023 ai Magazzini Generali di Milano.

https://www.facebook.com/dEUSmusic

https://linktr.ee/deusofficial