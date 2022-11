Anteprima album dei Requiem for Paola P. Ascolta “Ho Vissuto Confusione”.

I Requiem for Paola P., band attiva dal 2007, dopo sei anni di silenzio dall’ultimo lavoro discografico tornano il 17 novembre con un nuovo album (totalmente d..i.y.) dal titolo “Ho Vissuto Confusione”. Da oggi l’album è in anteprima streaming sulle nostre pagine.

Andrea Pezzotta, Andrea Ardigò, Elia Mariani, Federico Pagnoni e Stefano Vavassori si apprestano a pubblicare il quarto album della loro carriera che viene anticipato dal singolo “Porto Rancore”. Il brano è supportato dal videoclip curato dai registi Luca Sampieri e Teo Motta, in collaborazione con il Bloom di Mezzago.

Il video vede coprotagonista, insieme alla band, Carlo Zulian, voce dei Bruuno ed artista visivo che sintetizza nei suoi lavori pittura, incisione ed illustrazione, discipline apprese durante il suo percorso al liceo artistico di Vicenza e presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Con questo album la band conferma la sua viscerale attitudine punk, la poliedrica predisposizione alla sperimentazione e la peculiare sofisticatézza della dimensione lirica.

E’ la confusione il cardine del nuovo disco dei Requiem For Paola P., non un concept album bensì una fotografia in otto tracce della quotidianità dei nostri tempi, registrato come il primo ed il secondo capitolo della loro discografia da Maurizio Baggio (già al lavoro con The Soft Moon, Storm{O}, Bull Brigade, Messa, Shandon, Il Buio, Ninos du Brasil…) durante una sessione di quattro giorni in presa diretta all’interno della sala prove della band immersa nella campagna bresciana nell’estate 2022.

La tracklist Ho Vissuto Confusione

1. Lacrimoni

2. Oggi a te, domani a te

3. Porto Rancore

4. Clemente smarrito

5. Gli anni simili

6. Finestre di niente

7. Avrà i tuoi occhi

8. Il giorno di festa