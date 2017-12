Diciassette anni di silenzio, poi pochi mesi fa il ritorno sulle scene con l’album Inter Alia, troppo in fretta liquidato. Ora in occasione del Record Store Day, Diamantè, 10 pollici in tiratura limitata a sole 4.000 copie.

Davvero intricata la storia della band post-hc texana che mai rinuncia alle sue prerogative, dalle grafiche delle cover degne delle più prestigiose gallerie di arte moderna all’ermetismo delle liriche, come sempre assicurato. Nel mezzo la musica, complicato intreccio di hardcore evoluto, di scorie progressive (difficile oggi parlare degli ATDI senza pensare ai Mars Volta), di fantasmi dub e hip-hop rievocati da una metrica feroce.

Gli At The Drive In serrati e tesi nel loro andamento sincopato si confermano eredi naturali dei Fugazi; la mutazione dell’hardcore e la sua evoluzione in chiave post-emo passano necessariamente da El Paso e queste tre tracce attestano il continuo di un percorso che può ancora dire molto e fare la differenza in una scena abusata.

autore: A.Giulio Magliulo