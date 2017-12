E’ uscito da pochissimo News for the Universe l’album del romano Davide Fusaro in arte Daèv. Conosciuto ai più nel circuito romano, e per aver partteipato al talent The Voice, Daév ha sempre difeso la sua integrità artistica imponendo il suo stile e con questo album lo conferma.

I lavoro è prodotto dalla Twilight Music di Massimo Zuccaroli e Fratelli Micioni che vantano produzioni illustre come Marina Rei, Niccolò Fabi e Tiromancino; insomma tra le cose migliori che la scena romana ha espresso negli ultimi anni. E questo “News for the Universe” non fa altro che esaltare la suddetta scena ampliandola in termini sonori, di scrittura e attitudine. Proprio quest’ultima è fortemente precisa in Daèv che attinge a piene mani nei suoni anni 90/2000 di un certo british rock. I brani sono cantati in inglese e hanno una forte melodia che li rende molto catchy.

“News From the Universe” - racconta Daév - è una raccolta di brani che spazia tra sonorità che vanno dal rock al gospel, attingendo al cantautorato folk, alla world music e alla progressive. L’intimità degli strumenti acustici e della voce si contrappone costantemente alla spazialità degli elementi elettronici ed alla pluralità dei cori, con l’obiettivo di creare un ponte tra l’universo interiore e quello reale, tra un individuo alla ricerca di sé stesso e il pianeta terra, il luogo in cui è approdato senza volerlo, costretto dalla gravità, ma del quale finirà per sentirsi parte imprescindibile.

Ascoltalo su Spotify https://open.spotify.com/album/52m4E8xnHh2Zlj6zq5NqTL

https://www.facebook.com/daevmusic/

foto di Luisa Galdo