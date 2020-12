Nuovo album in via di lancio per l’ensemble krautrock-guerilla berlinese CAMERA capitanato dal percussionista Michael Drummer, un po’ il punto di riferimento, che per il quinto disco del collettivo ha accolto a bordo Tim Schroeder e Alex Kozmidi, cambiando di fatto pelle alla band che prima si muoveva su una intelaiatura composta da una doppia tastiera e che oggi invece si affida all’onda d’urto di una sorta di triumvirato chitarristico.

L’album, che segue a due anni di distanza il precedente “Emotional Detox” e che per cause a tutti note ha avuto una lunga gestazione (giugno 2019 – giugno 2020), sarà intitolato “Prosthuman” e sarà composto da dieci brani oltre alla possibilità di una Dinked Edition in vinile arancione e comprensiva dei remix di Lloyd Cole, The Telescopes, Love-Songs, Dead Skeletons e Andrew Fearn degli Sleaford Mods a nome Extnddntwrk.

“Prosthuman” sarà disponibile a partire dal prossimo 19 febbraio 2021 attraverso la label di Amburgo Bureau B, così come tutte le precedenti uscite della band.

Come anteprima in rete è stato pubblicato il video della opening-track ‘Kartoffelstampf’.

www.bureau-b.com

Autore: Luigi Ferrara

Photo by Jan Michalko

CAMERA – “Prosthuman” – tracklist

1. Kartoffelstampf

2. Alar Alar

3. Prosthuman / Apptime

4. Überall Teilchen / Teilchen Überall

5. Freundschaft

6. El Ley

7. Schmwarf

8. A2

9. Chords4 / Kurz Vor

10. Harmonite