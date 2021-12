Coil: la Dais records ristampa ‘Musick To Play in the Dark 2’.

Esce l’’8 Aprile per Dais records (in catalogo Thee Majesty, Cold Cave, Drab Majesty, Tempers, ADULT.) l’attesa versione rimasterizzata di ‘Musick To Play in the Dark 2’ dei Coil, il disco di musica lunare della storica band inglese. Di seguito puoi ascoltare il brano ‘Ether’.

I compianti John Balance e Peter “Sleazy” Christopherson (ex membro dei Throbbing Gristle), co-fondatori del progetto Coil, nel 1999 lasciarono la chiassosa Londra per ritirarsi nella rilassante Weston-super-Mare, nel Somerset inglese. Durante quel ritiro la and raggiunsero l’apice della carriera con la composizione di ‘Musick To Play In The Dark’, ancora oggi considerato uno dei migliori dischi della loro leggendaria discografia.

Le session di registrazione di quel masterpiece furono talmente fruttuose che portarono anche alla realizzazione di un secondo volume, ovvero il ‘Musick To Play in the Dark 2’ che Dais records pubblicherà ad aprile.

Oltre a John Balance e Peter “Sleazy” Christopherson al disco presero parte Thighpaulsandra e Rose Mcdowall, alla voce in due brani.

https://www.daisrecords.com/collections/coil

La tracklist:

1. Something

2. Tiny Golden Books

3. Ether

4. Paranoid Inlay

5. An Emergency

6. Where Are You?

7. Batwings (A Limnal Hymn)