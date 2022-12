Arctic Monkeys: concerti estivi a Roma e Milano con The Hives.

Gli Arctic Monkeys torneranno in Italia per due concerti: Milano sabato 15 luglio 2023 per I-Days (Ippodromo Snai La Maura) e a Roma domenica 16 luglio 2023 per Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle). Prima degli Arctic Monkeys, sul palco in entrambe le serate, ci saranno gli svedesi The Hives e Willie J Healey.

La band capitanata da Alex Turner è reduce dalla pubblicazione di “The Car”, il loro settimo album in studio e prodotto da James Ford e registrato tra il monastero Butley Priory di Suffolk, i RAK Studios di Londra e La Frette di Parigi.

Sul palco prima degli Arctic Monkeys l’esplosiva band svedese nata nel 1993 formata da Per Almqvist, Niklas Almqvist, Mikael Karlsson, Christian Grahn e Johan Gustafsson e con cinque album all’attivo. Opening act della serata sarà invece il giovane cantautore inglese Willie J Healey.

