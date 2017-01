Coez, Piper Club – 15.01.2017

Foto di: Fabrizio Di Bitonto In questa gallery: Coez

Un crossover tra rap e canzone d’autore unico in Italia che ha conquistato le radio e il pubblico. Un cammino non scontato per un artista che sta tracciando una strada nuova nella musica italiana. Il 15 gennaio COEZ porta il progetto From The Rooftop (la serie di video in cui presenta pezzi in acustico) al Piper di Roma.

Gallery a cura di Fabrizio Di Bitonto