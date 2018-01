Tra le tante ed inaspettate reunion degli ultimi tempi, quella del gruppo shoegaze inglese è stata una delle più sorprendenti. Dopo ben 21 anni, nel 2017, i Ride sono tornati con un nuovo album, intitolato Weather Diaries.

Dalle session di registrazione del disco, la band si appresta a ricavarne un ep, Tomorrow’s Shore, che sarà in vendita dal prossimo 16 Febbraio e conterrà tre brani inediti (compreso Catch You Dreaming, in ascolto in basso), oltre a Pulsar, pezzo già pubblicato in precedenza.

La tracklist:

Pulsar

Keep It Surreal

Cold Water People

Catch You Dreaming

https://www.thebandride.com/

https://www.facebook.com/RideOX4/