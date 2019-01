Il regista Jim Jarmusch da anni porta avanti la sua carriera da musicista d’avanguardia, in effetti la sua passione per un certo tipo di musica altra non è una novità. Oltre Jarmish ricordiamo altri registi famosi che hanno fatto della passione per la musica una parte sostanziale del loro percorso artistico e citiamo David Lynch e John Carpenter.

Tornando a Jarmush è ufficiale una nuova collaborazione con il musicista olandese Jozef Van Wissem. Il compositore, di stanza a Brooklyn, è liutista e musicista minimale e nel 2012 pubblico con il regista il disco “The Mystery of Heaven” e curato la colonna sonora del film “Only Lovers Left Alive”. L’8 febbraio, su etichetta Sacred Bones, ed anticipato oggi dal primo estratto “Concerning the White Horse”, esce “An Attempt to Draw Aside the Veil” è un lavoro onirico che approfondisce le teorie dei teologi William Blake ed Emanuel Swedenborg, esplorando anche l’opera dell’occultista e filosofa russa Helena Blavatsky. L’album è per lo più strumentale, quindi il dialogo tra i i due musicisti risulta esoterico ispirando Van Wissem e Jarmusch a comunicare con la parole solo attraverso i titoli dei brani. Di seguito potete ascoltare la traccia “Concerning the White Horse”, quasi dieci minuti lisergici.

Infine vi ricordiamo che Jozef Van Wissem inizia il suo nuovo tour in Italia ed oltre ad esibirsi a Roma, Padova, Torino e Milano domani Giovedi 17 Gennaio sarà di scena a Napoli, precisamente al First Floor Club di Pomigliano d’Arco. A questo link tutte le info: https://www.facebook.com/events/759010474454639/

http://www.jozefvanwissem.com/

https://www.facebook.com/jozef-van-wissem-103993546315254/

https://www.facebook.com/jim.jarmusch/