Mondo Generator, due album a febbraio.

In arrivo ben due album per Mondo Generator di Nick Oliveri. Il trio stoner grunge capitanato dall’ex Kyuss e Queens of the Stone Age pubblicherà ‘Fuck It‘ il 21 febbraio e ‘Shooters Bible‘ la settimana seguente. Il primo album è definito “un mix di speed rock, punk americano e hardcore, tra Black Flag, Dead Kennedys e Queens Of The Stone Age” e sarà il vero album da Hell Comes to Your Heart del 2012; il secondo invece è un disco registrato nel 2010 (ma mai pubblicato prima d’ora) “dal suono punk-stoner con un’attitudine desert-rock“. A pubblicare i lavori ci pensa la label Heavy Psych Sounds.

