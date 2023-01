Goodbye, Kings – The Cliché of Falling Leaves (Overdrive)

Il quarto lavoro dei post-rockers milanesi Goodbye, Kings, è caratterizzato de importanti innovazioni: l’utilizzo di ben sedici musicisti e la produzione di un video. “The Cliché of Falling Leaves” può essere definito a tutti gli effetti un concept-album, in quanto si tratta di un unico brano musicale sulla base di un poema sinfonico,basato su uno schema narrativo e diviso in cinque parti che hanno i nomi delle quattro stagioni (l’autunno è ripetuto una seconda volta “Autumn…Again”).

Nei 43 minuti di questo lavoro i Goodbye, Kings, grazie al supporto degli altri musicisti, regalano all’ascoltatore momenti emotivi, intesi alternati a momenti minimalisti, in crescendo e malinconici. Nella pienezza e completezza dei suoni presenti l’intento dei milanesi è quello di trasmettere ricordi e grazie alle ottime abilità sono riusciti a realizzare un lavoro che ha una connotazione antropologica e filologica. Nel lavoro sono stati in grado di far intuire come gli antichi tendevano a fare parte di un grande ciclo di morte e rinascita. Il video, presente nel dvd allegato, infatti, contiene una loro esibizione live, all’interno di una chiesa durante la quale quattro ballerine danzano, lasciandosi trasportare dalla musica.

https://www.facebook.com/goodbyekings/

https://www.instagram.com/goodbyekings

autore: Vittorio Lannutti