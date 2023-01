Nick Cave incomincia a parlare del prossimo album dei Bad Seeds.

“È passata quasi una settimana e ho scritto alcune cose ma non sono molto buone, o forse sì“. Con questo testo elaborato la settimana scorsa Nick Cave ci introduce alla notizia che sta lavorando al nuovo album con i Bad Seeds che seguirà ‘Ghosteen’ uscito nel 2019.

“Molte persone hanno notato che Ghosteen è un album triste, ma io non penso che lo sia affatto“, affermò Cave. “In effetti non credo di aver mai sentito un disco più edificante ed entusiasmante prima d’ora.”

La conferma di aver iniziato a lavorare su un nuovo album dei Bad Seeds Cave la da anche quando condivide le sue prime idee sui testi. “Parlano di un uomo seduto nel suo spazio e che affronta una totale mancanza di idee sulle cose”, ha detto sul palco del Southbank Centre di Londra. “Non raccolgo idee, non scrivo cose o ottengo un titolo interessante o altro. Non faccio quella roba. Fisso solo un appuntamento, mi siedo e comincio a scrivere un disco”.

“Scrivere diventa un affare sgradevole. Sto iniziando a sentire nella mia testa una voce da cantilena esasperante che in realtà fa rima con follia e tristezza“.

Il diciottesimo album a firma Re Inchiostro è in piena genesi e quindi i tempi di pubblicazione sono misteriosi. Ma Nick Cave, con il fidato Warren Ellis, negli ultimi tre anni non è mi stato fermo. Tra tour, che ha toccato anche l’Italia, e colonne sonore ha pubblicato gli album “Idiot Prayer” e “Carnage” più la collection “Nick Cave & the Bad Seeds B-Sides and Rarities Part II”.

