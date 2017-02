La formazione originaria del New Jersey Real Estate ha comunicato nuovi dettagli a proposito della loro prossima release.

Il quarto album della band guidata da Martin Courtney sarà intitolato “In Mind” e vedrà la luce attraverso la Domino Records a partire dal 17 marzo.

Il disco segue a tre anni di distanza il fortunato “Atlas” ed è stato registrato a Los Angeles con il produttore Cole M.G.N. che ha ricavato un suono pop molto asciutto, con le undici tracce che compongono il disco che lasciano trasparire un sound più maturo rispetto alle precedenti produzioni della band.

“In Mind” sarà disponibile in versione CD, LP e download digitale, oltre ad una edizione deluxe in versione limitata. In rete è da qualche giorno reperibile il video del brano ‘A’, diretto dal collettivo Weird Days (Drew Blatman, Alex Goldberg, & Ben Schechter).

www.realestatetheband.com

www.dominorecordco.com

Real Estate – In mind – tracklist

01. Darling

02. Serve The Song

03. Stained Glass

04. After The Moon

05. Two Arrows

06. White Light

07. Holding Pattern

08. Time

09. Diamond Eyes

10. Same Sun

11. Saturday