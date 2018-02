Il polistrumentista e produttore americano sta attraversando un periodo ricco di impegni. Non bastasse la sua attuale partecipazione all’Us + Them tour di Roger Waters (col quale aveva collaborato anche sull’ultimo album Is This The Life We Really Want? dell’ex Pink Floyd), Jonathan Wilson ha trovato, comunque, il modo di realizzare un nuovo disco, Rare Birds, in uscita il 2 Marzo su Bella Union.

Il prossimo lavoro sulla lunga distanza del nostro, oltre a contare sugli interventi di altri colleghi, come Father John Misty, Lucius, Lana Del Rey e Laraaji, rappresenta una svolta sonora, in quanto meno cantautorale rispetto alle precedenti prove in studio e più propenso ad un sound elettronico.

Una piega già avvertita sul primo estratto Over the Midnight e che viene confermata dal recente singolo Loving You, il cui video, diretto da Matthew Daniel Siskin, trovate al link sottostante.

L’artista statunitense, inoltre, sarà dal vivo in Italia per le seguenti date:

19/4 Quirinetta, Roma

20/4 Bronson, Madonna dell’Albero (RA)

La tracklist:

1 Trafalgar Square (feat. Lucius)

2 Me

3 Over The Midnight

4 There’s A Light (feat. Lucius)

5 Sunset Boulevard

6 Rarebirds (feat. Lucius)

7 49 Hair Flips (feat. Father John Misty)

8 Miriam Montague

9 Loving You (feat. Laraaji)

10 Living With Myself (feat. Lana Del Rey)

11 Hard To Get Over

12 Hi Ho The Righteous

13 Mulholland Queen

http://www.songsofjonathanwilson.com/

https://www.facebook.com/songsofjw/