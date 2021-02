La compositrice francese Cécile Schott, conosciuta ai più con lo pseudonimo Colleen, ha comunicato l’uscita di un nuovo album a quattro anni dal precedente “A Flame My Love, A Frequency”, pubblicato via Thrill Jockey nel 2017, mentre la sua produzione più recente è stata nel 2019 con l’EP “A Flame Variations (Live In The Moog Soundlab)”.

Il disco in fase di lancio è stato messo in cantiere già dal 2018, ma il concepimento di questo lavoro si è rivelato abbastanza travagliato sicché l’autrice ha dovuto affrontare un periodo abbastanza duro a causa di alcuni problemi di salute, un trasferimento da San Sebastian a Barcellona e infine le recenti limitazioni legate alla pandemia dell’ultimo anno.

L’album è intitolato “The Tunnel and the Clearing” e sarà edito attraverso l’etichetta con sede a Chicago che si occuperà della sua pubblicazione, così come per le release più recenti, con l’inizio del rapporto di collaborazione con la Schott iniziato nel 2015 a seguito del disco “Captain of None”.

Il full-lenght è composto da sette brani costruiti partendo da strumentazione elettronica; la musicista in passato aveva lavorato con carillon, viola da gamba, in alcuni casi con strumenti rinascimentali, mentre per questa occasione si è affidata in buona parte al suo set elettronico composto da Elka Drummer One, Roland RE-201 Space Echo, Moog Grandmother, Critter and Guitari Septavox e una catena di effetti Moog della serie Moogerfooger.

L’uscita di “The Tunnel and the Clearing” è stata programmata per il prossimo 21 maggio, in rete è stato diffuso in anteprima il brano ‘Gazing at Taurus – Santa Eulalia’, che suona un po’ come una sorta di omaggio alla patrona della città che attualmente la sta accogliendo.

Autore: Luigi Ferrara

Photo by Spencer Kelly

Colleen – “The Tunnel and the Clearing” – Tracklist

01. The Crossing

02. Revelation

03. Implosion-Explosion

04. The Tunnel And The Clearing

05. Gazing At Taurus – Santa Eulalia

06. Gazing At Taurus – Night Sky Rumba

07. Hidden In The Current