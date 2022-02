Matmos, ascolta una traccia estratta dal dodicesimo album in uscita a maggio.

I Matmos hanno annunciato un nuovo album dal titolo Regards​/​Ukłony dla Bogusław Schaeffer. Il dodicesimo album di M. C. Schmidt e Drew Daniel, duo elettronico di San Francisco ma di stanza a Baltimora, verrà pubblicato il 20 maggio della storica Thrill Jockey.

Regards​/​Ukłony dla Bogusław Schaeffer si ispira al compositore sperimentale polacco Bogusław Schaeffer, le cui composizioni sono state ri-assemblate. L’album contiene contributi dell’arpista Úna Monaghan, del polistrumentista Ulas Kurugullu, dell’artista elettronico Will Schorre e di Max Eilbach degli Horse Lords.

http://vague-terrain.com/

https://matmos.bandcamp.com/

La tracklist dell’album:

01 Resemblage / Parasamblaż

02 Cobra Wages Shuffle / Off! Schable w gurę!

03 Few, Far Chaos Bugles / Uff… Bosch gra Wałęsę

04 Flashcube Fog Wares / Głucha Affera Słów

05 Flight to Sodom / Lot do Salo

06 Tonight there is something special about the moon / Jaki księżyc dziś wieczór…

07 If All Things Were Turned to Smoke / Gdyby wszystko stało się dymem

08 Anti-Antiphon (Absolute Decomposition) / Anty-Antyfona (Dekonstrukcja na całego)