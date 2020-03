Chi sono i Jaded Hearts Club Band. Scopri i nomi e ascoltali dal vivo.

Nascono i Jaded Hearts Club Band ovvero Graham Coxon chitarrista e anima musicale nei Blur, Matt Bellamy leader e voce dei Muse e Miles Kane dei The Last Shadow Puppets. Completano la formazione Nic Cester (Jet), Jamie Davis alla chitarra e Sean PayneIl degli Zutons alla batteria. La band nasce con una dichiarata ispirazione al rock anni 60.

Dopo un debutto live già nel 2017 oggi la band ha pubblicato il singolo Nobody But Me, cover degli Isley Brothers.

Jaded Hearts Club, dichiarano, di voler portare avanti la tradizione di gruppo come Beatles e Rolling Stones e così che scovano grandi standard soul e blues e li registrano in uno stile più moderno.

https://thejadedheartsclublive.com/