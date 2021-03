Therapy? – In arrivo la ristampa del cruciale “Infernal Love”.

La band nordirlandese Therapy? ha annunciato la riedizione del full-lenght “Infernal Love”, terzo lavoro in studio pubblicato in origine nel 1995, appena un anno dopo il suo predecessore “Troublegum” che pure dallo scorso gennaio è disponibile in una nuova versione in vinile 180g.

L’album si chiudeva con il cantante Andy Cairns che nel brano ’30 seconds’ ossessivamente recitava: “There is a Light at the End of the Tunnel” e questa nuova storia sembra ripartire proprio da quel punto preciso.

Il disco è uno spaccato di metà anni novanta, uscito durante l’esplosione del rock alternative e dell’hardcore punk e fu subito un successo grazie alla spinta di singoli chiave come ‘Stories’, ‘Loose’, ‘Bad Mother’, ‘Misery’ oltre all’indimenticabile cover del brano degli Husker Du ‘Diane’, che a quel tempo MTV passava costantemente a rotazione.

“Infernal Love” fu registrato nei Real World Studios di Peter Gabriel nel villaggio rurale di Box, nel Wiltshire e si muoveva in territori punk-metal con fraseggi grunge e passaggi ambient ed elettronici curati dal DJ/producer di Belfast David Holmes.

La ristampa di questa ormai storica release sarà disponibile dal 2 aprile attraverso la label Music on Vinyl in formato vinile 180g contenente un inserto con testi di canzoni e credits.

www.musiconvinyl.com

Autore: Luigi Ferrara

Therapy? – “Infernal Love” – Tracklist

Side A

1. Epilepsy

2. Stories

3. A Moment Of Clarity

4. Jude The Obscene

5. Bowels Of Love

6. Misery

Side B

1. Bad Mother

2. Me vs You

3. Loose

4. Diane

5. 30 Seconds