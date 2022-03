The Big’n – Discipline Through Sound 25 (Cmptr Stdnts)

“Discipline Through Sound 25” è la ristampa dell’album che la band di Chicago pubblicò nel 1996 per la Skin Graft. In questa nuova edizione sono presenti anche le prime versioni delle canzoni che il primo produttore, Dave “Dave(r)” Zuchowski, distrusse sommariamente dopo che seppe che la band registrò di nuovo i brani con Steve Albini.

Il sound di questi brani, infatti, è puro Chicago noise anni ‘90. In pratica un marchio di fabbrica. Garantito sicuro!

La band che frequentava la scena della capitale dell’Illinois aveva scambi continui con David Yow dei Jesus Lizard e infatti “Cuss” ricalca alla perfezione il noise schematico e selvaggio di quella band.

In scaletta troverete dunque venti brani intrisi di noise, staffilate di chitarre, una cantato rancoroso e rabbioso, immune dai compromessi e che non fa sconti a nessuno. Ascoltare per credere la shellacchiana “Trophy”, la cattivissima “Old Work Song” con rimandi e un intro teso che introduce a un sound vorticoso e inarrestabile. E ancora “Lucky” suonata come dei Melvins in formato punk. Per non parlante del noise particolarmente martellante e percussivo di “Bird of Prey” o delle schegge rumorose dell’outtake “Missouri Boat Ride”.

Nel disco sono compresi anche due pezzi di vinile di qualità superba con una ristampa e una rimasterizzazione di Discipline Through Sound sul primo disco. Sono presenti anche demo inedite dell’album. Tre tracce di uno split con OXES e due outtake inedite. Per tutti/e coloro che hanno nel loro DNA il noise chicagoano questo è il vostro (nostro) disco! Sicuramente da playlist 2022.

https://www.facebook.com/bignnoise

https://cmptrstdnts.com/dts-25/

autore: Vittorio Lannutti