King Gizzard & The Lizard Wizard: nuovo doppio album. Ascolta una traccia.

I prolifici King Gizzard & The Lizard Wizard annunciano il loro primo doppio album in assoluto. Negli ultimi due anni hanno rilasciato quattro album ed oggi arriva Omnium Gatherum che uscirà presto tramite la propria etichetta KGLW e sarà disponibile in pre-order dal 22 marzo.

Il gruppo australiano di matrice rock psichedelico, kraut e neo-progressive condivide il primo estratto dal titolo “The Dripping Tap” che ha una lunghezza di “soli” 18 minuti.

Il doppio album è composto 16 tracce definite “tentacolari” ricche di jam prog, vertiginose pepite pop, odissee hip-hop e passaggi di puro thrash-metal che offrono all’ascoltatore soluzioni che soddisferanno sia i fans che i neofiti.

In genere gli album di Gizzard perseguono un unico tema o stile, ad esempio, la raffica di metallo a tema ecologico di Infest The Rat’s Nest, o il trance-pop new age di Butterfly 3000, o l’infinito di Nonagon Infinity.

