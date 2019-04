Giada Colagrande è un’artista versatile: regista, sceneggiatrice ed ora anche cantautrice ma anche moglie dell’attore statunitense Willem Dafoe che i più ricorderanno protagonista in Platoon di Oliver Stone. Come sceneggiatrice la ritroviamo al fianco del regista americano Abel Ferrara in “Pasolini” scritto da Maurizio Braucci. Come regista cinematografica segna il passo con l’intenso “Padre” con Franco Battiato e Marina Abramovic tra i protagonisti. Di origine abruzzese attinge dalla letteratura mitologica elementi magici elaborandoli in forme emotive molte intense. La incontriamo a Napoli dove, in veste di cantante insieme a Arthuan Rebis, chitarra classica, arpa celtica, nyckelharpa, hulusi, voce, e Nicola Caleo al tamburo a cornice, del progetto The Magic Door, di esibita da poco con l’ensamble dalle tinte magiche che concilia tradizioni sciamaniche ed esoteriche. Lo stile musicale ha sonorità folk britanniche, celtiche, mediterranee. Nella splendida cornice del chiostro rinascimentale Made in Cloister, centro culturale e spazio espositivo per l’arte contemporanea. Nel chiesto c’è anche mostra dell’artista francese Cyrille Martin, le cui sculture sono in parte esposte su piedistalli e in parte appese al soffitto, creando un ambiente molto suggestivo.

Come concilia i suoi molteplici ruoli artistici?

E’ naturale per me concepire il lavoro non come un ruolo definito da un mezzo per esprimermi. Colgo la libertà e faccio scelte dei mezzi grazie a miei punti di riferimenti straordinari come Franco Battito artista completo: poeta, regista, scrittore, cantante, mistico.

La musica che funzione ha nella sua “vita cinematografica”?

E’ fondamentale. La scelgo con estrema attenzione, esprimono il senso del film stesso. Non sono però amante di troppa musica nei film, penso che non debba manipolare o guidare il percorso emotivo dello spettatore. Nel caso del mio ultimo film, “Padre” con Franco Battito protagonista, mi ispiro proprio alla sua figura e quindi la musica ha avuto un ruolo centrale poiché la storia stessa vede il personaggio come un compositore che muore ma che resta nella vita della figlia in maniera quasi realistica.