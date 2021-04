Sufjan Stevens e gli album pubblicati in cinque volumi. Ascolta.

Sufjan Stevens ha annunciato la pubblicazione di un album in 5 volumi e rende disponibile on line il brano “Meditation V” il primo singolo del primo volume della collana Convocations.

Il primo volume intitolato Meditations è stato pubblicato lo scorso 8 aprile tramite la sua label Asthmatic Kitty; ma l’intero progetto, che include anche Lamentations, Revelations, Celebrations, Incantations, uscirà il 6 maggio mentre il cofanetto in vinile 5xLP uscirà il 20 agosto.

Stevens ha scritto e registrato il progetto in omaggio a suo padre, morto nel settembre 2020, due giorni dopo che Stevens ha pubblicato l’ultimo album The Ascension. Ogni volume è pensato per riflettere una diversa fase del lutto.

