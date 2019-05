La Virgin Records è in procinto di pubblicare un deluxe box-set dei dischi dei Tangerine Dream.

Stiamo parlando del periodo “inglese” del combo capitanato da Edgar Froese, il promotore del marchio scomparso il 20 gennaio del 2015, nella formazione più longeva comprendente Peter Baumann e Christopher Franke.

In breve, la storia andò più o meno così: i Tangerine Dream grazie ai primi quattro assoluti sballi cosmici, “Electronic Meditation” (1970), “Alpha Centauri” (1971), “Zeit” (1972) e “Atem” (1973), raggiunsero un notevole successo, soprattutto in Inghilterra, dove la musica tedesca di inizio anni settanta aveva un certo riscontro e soprattutto un forte rispetto.

A seguito della rottura di Froese con R. U. Kaiser, visionario fondatore delle etichette Ohr, Pilz e Kosmische Kuriere, l’ensemble si buttò tra le file della neonata Virgin Records che finanziò la band con un considerevole contributo economico utilizzato soprattutto per l’acquisto di sintetizzatori di nuova generazione e qualsiasi diavoleria elettronica. Dallo studio di Dieter Dierks nei pressi di Colonia si passò al The Manor della Virgin nell’Oxfordshire e l’ensemble cambiò radicalmente i connotati in direzione di un’estetica di più facile approccio, generando un sound che poi diventò un marchio di fabbrica della band per tutti gli anni ’70, ma che getterà le basi per la musica elettronica del futuro.

Tra i titoli compresi nel box troviamo “Phaedra” (1974), “Rubycon” (1975), “Ricochet” (1975), “Stratosfear” (1976), “Encore” (1977), “Cyclone” (1978), e “Force Majeure” (1979).

In segno dell’abbondanza che ha sempre caratterizzato il collettivo, il box sarà composto complessivamente da ben sedici CD, materiale audio-visivo in blu-ray, un libro di sessantotto pagine con foto inedite e riproduzione del poster promozionale di “Ricochet”, nuovi mix Stereo e Surround Sound 5.1 di “Phaedra” e “Ricochet” per gentile concessione di Steven Wilson.

La Virgin ha stabilito la release date per il prossimo 14 giugno con il cofanetto che sarà nominato “In Search of Hades: The Virgin Recordings 1973-1979″, titolo fa il verso alla opening-track di “Stratosfear“, ‘The big sleep in Search of Hades’.

Oggi c’è una formazione che discutibilmente mantiene il nome Tangerine Dream e che fa capo ai membri che hanno accompagnato Froese nell’ultimo periodo prima della scomparsa: Thorsten Quaeschning, Ulrich Schnauss e Hoshiko Yamane con la benedizione della vedova di Froese, Bianca Acquaye.

Autore: Luigi Ferrara

- CD 1

Phaedra (1974)

1. “Phaedra”

2. “Mysterious Semblance at the Strand of Nightmares”

3. “Moments of a Visionary”

4. “Sequent C”

Bonus tracks:

5. “Phaedra” (Steven Wilson stereo remix)

6. “Sequent C” (Steven Wilson stereo remix)

- CD 2

November 1973 – Phaedra Outtakes Volume 1

1. “2nd Day”

2. “Flute Organ Piece”

3. “Phaedra Out-Take version 2A”

- CD 3

November 1973 – Phaedra Outtakes Volume 2

1. “Phaedra Out-Take 1”

2. “Phaedra Out-Take 2B”

3. “2nd Side piece 1”

4. “2nd Side piece 2”

5. “Organ piece”

- CD 4

Live at the Victoria Palace Theatre, London – 16th June 1974

1. “The Victoria Palace Concert Part One”

- CD 5

Live at the Victoria Palace Theatre, London – 16th June 1974

1. “The Victoria Palace Concert Part Two”

2. “The Victoria Palace Concert – Encore”

- CD 6

Oedipus Tyrannus – recorded in July 1974

1. “Overture”

2. “Act 1”

3. “Act 2: Battle”

4. “Act 2: Baroque”

5. “Act 2: Zeus”

6. “Act 3”

Mixed by Steven Wilson

- CD 7

Live at the Rainbow, London – 27th October 1974

1. “Introduction by John Peel”

2. “The Rainbow Concert Part One”

3. “The Rainbow Concert Part Two”

- CD 8

Live at the Rainbow, London – 27th October 1974

1. “The Rainbow Concert Part Three”

2. “The Rainbow Concert Encore”

- CD 9

Rubycon (1975)

1. “Rubycon Part One”

2. “Rubycon Part Two”

Bonus track:

3. “Rubycon (extended introduction)”

Mixed by Steven Wilson

- CD 10

The Royal Albert Hall, London 2nd April 1975

“The Royal Albert Hall Concert – Part One”

- CD 11

‘The Royal Albert Hall, London 2nd April 1975

1. “The Royal Albert Hall Concert – Part Two”

2. “The Royal Albert Hall Concert – Encore”

- CD 12

Ricochet (1975)

1. “Ricochet Part One”

2. “Ricochet Part Two”

Bonus tracks:

3. “Ricochet Part One”

4. “Ricochet Part Two”

- CD 13

Stratosfear (1976)

1. “Stratosfear”

2. “The Big Sleep in Search of Hades”

3. “3am at the Border of the Marsh from Okefenokee”

4. “Invisible Limits”

Bonus tracks:

5. “Coventry Cathedral – The Original Film Soundtrack” (recorded 1975)

6. “Stratosfear”

7. The Big Sleep in Search of Hades”

A & B-sides of promotional-only 1976 single

- CD 14

Encore (1977)

1. “Cherokee Lane”

2. “Monolight”

3. “Cold Water Canyon”

4. “Desert Dream”

Bonus tracks:

5. “Encore”

6. “Hobo March”

A & B-sides of seven-inch 1977 single

- CD 15

Cyclone (1978)

1. “Bent Cold Sidewalk”

2. “Rising Runner Missed by Endless Sender”

3. “Madrigal Meridian”

Bonus tracks:

4. “Haunted Heights”

5. “Barryl Blue”

- CD 16

Force Majeure (1979)

1. “Force Majeure”

2. “Cloudburst Flight”

3. “Thru Metamorphic Rocks”

Bonus track:

4. “Chimes and Chains”

- Disc 17 – Blu-Ray:

Phaedra

1. “Phaedra”

2. “Mysterious Semblance at the Strand of Nightmares”

3. “Moments of a Visionary”

4. “Sequent C”

All tracks 5.1 Surround Sound & 96 kHz / 24-bit stereo mixes by Steven Wilson

Oedipus Tyrannus – recorded July 1974

1. “Overture”

2. “Act 1”

3. “Act 2: Battle”

4. “Act 2: Baroque”

5. “Act 2: Zeus”

6. “Act 3”

All tracks 5.1 Surround Sound & 96 kHz / 24-bit stereo mixes by Steven Wilson

Disc 18 – Blu-Ray:

Ricochet

1. “Ricochet Part One”

2. “Ricochet Part Two”

Visual content:

1. Tangerine Dream at Coventry Cathedral

BBC TV Old Grey Whistle Test – 3 Ottobre 1976

2. Signale aus der Schwäbischen Strasse – (44.44)

Tangerine Dream documentario & performance dalla NDR / SFB TV Germany – 23 Maggio 1976