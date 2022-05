Bright Eyes, ricca di collaborazioni arriva la ristampa dell’intera discografia.

Conor Oberst aka Bright Eyes a partire dal 27 maggio ristamperà, via etichetta Dead Ocean, l’intera discografia della band con i relativi companion EP con inediti. L’annuncio delle ristampe di ‘A Collection of Songs Written and Recorded 1995-1997’, ‘Letting Off The Happiness’ (1998) e ‘Fevers and Mirrors’ del 2000 è stato accompagnato dalle nuove versioni e collaborazioni dei brani ‘Falling Out of Love At This Volume’, ‘Contrast And Compare’ (feat. Waxahatchee) e ‘Haligh, Haligh, A Lie, Haligh’ (feat. Phoebe Bridgers).

Le nuove tracce e collaborazioni presenti sui companion EP sono state registrate dai Bright Eyes presso i loro ARC Studios di Omaha, Nebraska. Durante il corso del 2022 la band e Dead Oceans daranno nuova vita anche al resto della loro discografia, per un totale di ben 54 nuove registrazioni.