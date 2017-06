La formazione di Philadelphia, capeggiata al solito da Adam Granduciel, si prepara a mettere a frutto il recente rapporto con la Atlantic Records.

Il prossimo 25 Agosto è prevista la pubblicazione di A Deeper Understanding, il nuovo album dei The War On Drugs. Della produzione si è occupato Granduciel in persona mentre la fase di registrazione e di mixaggio è ad opera di Shawn Everett ( Alabama Shakes, Weezer, Julian Casablancas).

Tra gli impegni promozionali dei nostri è in programma pure una data dal vivo in Italia, fissata per il 18 Novembre venturo al Fabrique di Milano.

Intanto potete godervi l’audio del singolo apripista Holding On. Buon ascolto.

La tracklist:

01. Up All Night

02. Pain

03. Holding On

04. Strangest Thing

05. Knocked Down

06. Nothing To Find

07. Thinking of a Place

08. In Chains

09. Clean Living

10. You Don’t Have To Go

