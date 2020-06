Il ritorno discografico della leggendaria punk band X. Ascolta l’album in streaming.

Il piano degli X e della Fat Possum per il nuovo album è stato semplice ed efficace … registrare velocemente, pubblicare subito e rendere felici i fan. Il disco è stato registrato in due session con Rob Schnapf, alla fine del 2018 e all’inizio del 2020, ed era la prima volta che i membri della band si incontravano (l’ultima volta era accaduto per le registrazioni e tour di ‘Ain’t Love Grand’ del 1985).

La copertina è un dipinto di Wayne White, vincitore di vari Emmy come set designer per la serie televisiva degli anni ’80 Pee-Wee’s Playhouse.

Gli X oltre al nuovo album hanno ristampato, sempre per Fat Possum records, i seminali primi quattro album: ‘Los Angeles’ (1980), ‘Wild Gift’ (1981), ‘Under The Big Black Sun’ (1982) e ‘More Fun In The New World’ (1983).

Nati nel 1977 gli X sono velocemente diventati la principale band della nascente scena punk di LA. La cantante Exene Cervenka, il cantante e bassista John Doe, il chitarrista Billy Zoom e il batterista DJ Bonebrake sono musicisti professionisti, artisti riconosciuti e icone della scena indipendente americana.

X – ‘Alphabetland’

Su cd vinile dal 21 agosto per Fat Possum

tracklist:



1. ALPHABETLAND

2. FREE

3. WATER & WINE

4. STRANGE LIFE

5. I GOTTA FEVER

6. DELTA 88 NIGHTMARE

7. STAR CHAMBERED

8. ANGEL ON THE ROAD

9. CYRANO DEBERGER’S BACK

10. GOODBYE YEAR, GOODBYE

11. ALL THE TIME IN THE WORLD

fonte: com. stampa