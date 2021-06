Tom Morello e The Bloody Beetroots insieme per un Ep.

Tom Morello, chitarrista dei Rage Against The Machine, Audioslave e Prophets of Rage, e l’italiano The Bloody Beetroots dopo aver annunciano la collaborazione con un remix di un brano di Morello feat. Pyssy Riot, concretizzano la collaborazione con l’EP “The Catastrophist” che vedrà la luce tra qualche giorno precisamente il 18 giugno.

Il lavoro, anticipato dal video singolo “Radium Girls”, è composto di sette brani prodotte dal Sir Bob Cornelius Rifo aka The Bloody Beetroots, Morello e Carl Restivo.

Nel primo brano, che potete vedere e ascoltare qui sotto, hanno collaborato Jehnny Beth delle Savages, Restivo, Nadya Tolokonnikova e Simone Cogo. Il singolo, inoltre, conta della partecipazione delle Pussy Riot, Aimee Interrupter degli Interrupters, Mish Way dei White Lung e dei Last Internationale.

Questa non è la prima volta che Tom Morello e Bloody Beetroots collaborano insieme, un anno fa hanno lavorato al brano “Stand Up”, canzone contro la discriminazione razziale che ha visto coinvolti anche Dan Reynolds, frontman degli Imagine Dragons, e Shea Diamond.

Questa la tracklist dell’Ep:

01. The Devil’s Infantry

02. Radium Girls (feat. Pussy Riot, Aimee Interrupter, Mish Way & The Last Internationale)

03. Lightning Over Mexico (feat. Ana Tijoux)

04. Keep Going

05. Weather Strike (The Bloody Beetroots Remix) (feat. Pussy Riot)

06. Field Of Tigers 07. Mary Celeste Guarda il video di “Radium Girls”

