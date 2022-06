NEU! – un cofanetto in occasione del 50° anniversario del loro primo disco.

I NEU! annunciano l’uscita di un nuovissimo cofanetto in occasione del 50° anniversario del loro primo disco, con un album tributo contenente remix di The National, Idles, Alexis Taylor (Hot Chip), Mogwai, Fink, Stephen Morris (New Order), Yann Tiersen e altri ancora, in uscita il 23 settembre. Grönland Records, la leggendaria etichetta berlinese e casa del duo NEU!, rivela anche la tracklist del cofanetto e pubblica il primo remix dell’album tributo, “Hallogallo” curato da Stephen Morris (New Order) & Gabe Gurnsey.

Il box set è composto da cofanetti in CD e vinile, ognuno dei quali contiene i primi tre album, oltre al doppio album Tribute contenente reinterpretazioni di The National, Fink, Mogwai, Man Man, Alexis Taylor, Stephen Morris e Gabe Gurnsey, Yann Tiersen, Guerilla Toss e They Hate Change.

Grazie alla struttura dei loro brani lontana anni luce dai cliché del rock, i NEU! hanno aperto nuove strade e creato un nuovo genere.

Ecco perché il volume tributo risulta particolarmente appropriato, dimostrando quanto i NEU! hanno influenzato le generazioni successive, quanto è nascosto e implicito nel loro suono.

Come gustosa anteprima, l’album di debutto “NEU!” è stato ristampato e sarà pubblicato il prossimo 17 giugno in formato cassetta da collezione e picture disc.

http://neu2010.com/

NEU! Boxset Reworks Tracklist:

A1 – ‘Im Glück’ (The National remix)

A2 – Weissensee (Fink Version)

B1 – Super (Mogwai Remix)

B2 – 4+1=5 (Alexis Taylor)

C1 – Hallogallo (Stephen Morris and Gabe Gurnsey Remix)

C2 – Lieber Honig (Yann Tiersen Remix)

C3 – Super (Man Man Remix)

D1 – Negativland (Idles Negative Space Rework)

D2 – Zum Herz – Guerilla Toss (Inspired by Neu!)

D3 – After Eight (They Hate Change Cover)